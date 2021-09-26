برلين، ألمانيا (CNN)-- توجه الناخبون الألمان، منذ صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، والتي ستؤدي في الأيام أو الأسابيع المقبلة إلى تولي مستشار جديد رئاسة رابع أكبر اقتصاد في العالم خلفا لأنغيلا ميركل.

وكانت أنغيلا ميركل، البالغة من العمر 67 عامًا، تمثل رمزًا للاستقرار في أوروبا منذ أن تولت المنصب في عام 2005 ولكن بعد ما يقرب من 16 عامًا، ستتنحى بمجرد أن يتضح من سيكون خليفتها.

وأشارت استطلاعات الرأي، السبت، إلى أن السباق كان متقاربا للغاية، حيث حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) تقدمًا ضئيلًا على حزب ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط).

ويعني تقارب السباق إلى جانب نظام التصويت الألماني المعقد أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل تشكيل ائتلاف فائز ومعرفة المنتصر.

أما أبرز المرشحين لخلافة ميركل هم أرمين لاشيت، وهو حليف قديم للمستشارة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ يناير/ كانون الثاني، وأولاف شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنالينا بيربوك رئيسة حزب الخضر.