هل سيفتقد الناخبون الألمان أنجيلا ميركل؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار) بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي التي نُشرت بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا، وفقًا لاستطلاع n-tv التابعة لشبكة CNN، لكن النتيجة النهائية للمنافسة المتقاربة لا تزال غير مؤكدة.

كانت استطلاعات رأي سابقة أشارت إلى أن المستشار الجديد قد يكون زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يميل إلى اليسار أولاف شولتس. وشولتس هو من قاد الاقتصاد الألماني خلال جائحة كورونا باعتباره وزير المالية بتحالف مع ميركل. فيما قد يصل عدد حزب الخضر إلى أكثر من الضعف في البرلمان.

وبحلول الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي كانت نسبة التصويت 36.5٪. وبحلول هذا الوقت في يوم الانتخابات قبل أربع سنوات، كانت نسبة التصويت 41.1٪.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأصوات البريدية لم تتم إضافتها بعد إلى حصيلة اليوم.

وتحدثت شبكة CNN إلى العديد من الناخبين في أحد مراكز الاقتراع في برلين في وقت سابق اليوم.

وقالت إحدى الناخبات إن تغير المناخ كان عاملاً حاسمًا عند اختيار الحزب الذي يصوتون له. وعند سؤالها عما إذا كانت ستفتقد أنجيلا ميركل، أضافت الناخبة: "أعني، لقد وقفت في طريق لتحقيق الاستقرار، ولكن ربما ليس من أجل التقدم. لذلك لا بأس في اعتزالها الآن".

وقال ناخب آخر لشبكة CNN إن الوقت قد حان للتغيير.

وأوضح: "أعتقد بالطبع أن أنجيلا ميركل قامت بأشياء جيدة أيضًا في وقتها. لكنني أعتقد بالطبع أن هناك أيضًا بعض القضايا أو بعض النقاط التي برأيي، سأجعلها مختلفة. لذلك أعتقد عمومًا أنه من الجيد التغيير دائمًا".

وتابع أن الإبقاء على نفس الشيء لا يجعل "من الممكن أن نذهب أبعد من ذلك".