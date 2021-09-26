طالبان تعلق جثث 4 خاطفين مزعومين في ساحات عامة بمدينة هرات

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نشر الأحد ، 26 سبتمبر / ايلول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عرضت حركة طالبان الأفغانية علانية جثث 4 رجال قتلوا بعد أن زُعم ​​أنهم نفذوا عملية اختطاف في ساحات عامة بمدينة هيرات غرب أفغانستان.

وقال صحفي في مدينة هرات لشبكة CNN إن مجموعة من أربعة رجال خطفوا تاجرًا مع ابنه في هرات قبل أيام.

وأطلقت طالبان سراح التاجر وابنه وقتلت الخاطفين. وقال الصحفي ومصدر آخر إن جثث الخاطفين تم تعليقها بعد ذلك في 4 مواقع مختلفة بمدينة هيرات يوم السبت.

وقال نائب محافظ هرات شير أحمد عمر مهاجر لصحفي محلي: "قتل أربعة أشخاص وأصيب عنصر مسلح من الإمارة الإسلامية في اشتباك وقع بالمنطقة 14 في هرات".

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من هيرات رجلًا مشنوقًا من رافعة في ساحة مركزية. وقال شاهد لشبكة CNN إن حشدا تجمعوا لمشاهدة الجثة.

وقال طالب وناشط في المدينة لشبكة CNN إن الرجال "أصيبوا بالرصاص أثناء العملية ثم شنقوا حتى يأخذ الناس درسًا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أُلقيت جثث أربعة مختطفين مزعومين في ساحة مركزية بمدينة مزار شريف. وبحسب ما ورد قُتلا في تبادل لإطلاق النار مع طالبان بعد اختطاف العديد من الأطفال.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب التقارير الأخيرة عن حملات القمع القاسية التي شنتها حركة طالبان في جميع أنحاء أفغانستان منذ استيلائها على السلطة في أغسطس/آب الماضي.