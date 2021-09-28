طالبان تمنع النساء من الدراسة والتدريس في جامعة كابول: "الإسلام أولًا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت حركة طالبان عدم السماح للنساء بعد بحضور الفصول الدراسية أو العمل في الجامعة "حتى يتم خلق بيئة إسلامية"، وفقا لما أعلنه المستشار محمد أشرف غيرت الذي عينته الحركة في الجامعة.

وقال محمد أشرف غيرت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "طالما لم تتوافر بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل، الإسلام أولاً".

وكان غيرت قد ذكر، في وقت سابق الاثنين، أن الجامعة تعمل على خطة لاستيعاب الطالبات، لكنه لم يحدد موعد الانتهاء من هذه الخطة.

وقال بلغة الباشتو، عبر "تويتر": "بسبب النقص في عدد النساء المحاضرات، نعمل على خطة ليكون المحاضرين الذكور قادرين على تعليم الطالبات من خلف ستار في الفصل، وبهذه الطريقة سيتم خلق بيئة إسلامية لتعليم الطالبات".