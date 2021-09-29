ازدهار اقتصاد الأفيون في أفغانستان

(CNN)-- عندما تتغير المناظر الطبيعية بألوان الكاكي في أفغانستان بمزيج من اللون الوردي والأبيض والأرجواني كل ربيع، يبتهج المزارعون. محصولهم النقدي من الخشخاش جاهز للحصاد.

لطالما كانت زراعة الأفيون مصدر دخل للمجتمعات الريفية في جميع أنحاء البلاد، وهي أرض حاصرتها عقود من الحرب. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، كانت تلك المشاهد الملونة نفسها ترمز إلى العدو.

قال الجنرال دان ماكنيل، قائد الناتو: "عندما أرى حقل الخشخاش يتحول إلى أموال ثم إلى عبوات ناسفة، وبنادق هجومية، وقذائف صاروخية". - بقيادة القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) في أفغانستان.

ساهم هذا السرد في كيفية خوض حرب الولايات المتحدة على المخدرات - وخسارتها. على مدى 20 عامًا، أهدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار على سياسة مكافحة المخدرات التي ساعدت - بشكل عكسي - على ملء جيوب طالبان، وفي بعض المناطق، غذت الدعم للمتمردين.

الآن في السلطة، ومع وجود حكومة مؤقتة في السلطة، فإن طالبان تبحر في كيفية إدارة اقتصاد المخدرات المترسخ في أفغانستان - أكبر محصول نقدي في البلاد - بينما تتأرجح الأمة بأكملها على الانهيار الاقتصادي.

أنتجت أفغانستان ما يقدر بنحو 85 ٪ من الأفيون في العالم في عام 2020، وفقًا لأحدث أرقام الأمم المتحدة. في عام 2018، قدرت الأمم المتحدة أن اقتصاد الأفيون يمثل ما يصل إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.

لكن من غير الواضح إلى أي مدى استفادت طالبان - وستستمر في تحقيق ذلك - من اقتصاد الأفيون، مع تفاوت التقديرات حول هذه الأرقام على نطاق واسع.

وقالت فاندا فيلباب براون، الزميلة البارزة في معهد بروكينغز، لشبكة CNN: "من الواضح أن المخدرات هي جانب مهم للغاية من أرباح طالبان".

"ولكن كما هو الحال مع العديد من الجماعات المتمردة الأخرى، غالبًا ما يكون هناك الكثير من الغموض الذي يُمنح لاقتصادات المخدرات. وما يفعله المتمردون الأكفاء، وحتى ذوو الكفاءة المتوسطة، وبصراحة الجماعات الإجرامية، هو ببساطة فرض ضرائب على أي شيء في المنطقة، حيث يكون لديهم تأثير كافٍ ليكونوا قادرين على فرض تحصيل الضرائب غير الرسمية "، قال فيلباب براون، مشيرةً إلى أن هذا يمكن أن يتراوح من مخزون الأغنام إلى إنتاج الميثامفيتامين.

في حين أنه من المستحيل تحديد مدى ربحية اقتصاد الأفيون لطالبان، فقد تراوحت التقديرات على مدى العقدين الماضيين من عشرات الملايين إلى مئات الملايين. وقالت إنه بخلاف تلك الأرقام، فإن الأمر في الحقيقة مجرد "خيال".