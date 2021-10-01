أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- خلال بث وطني للاحتفال بمرور 61 عامًا على استقلال نيجيريا، أشاد الرئيس محمد بخاري بوسائل التواصل الاجتماعي لكونها "منصة مفيدة للغاية". ومع ذلك، قال إنها ضلت طريقها إلى "منصة لتنظيم وتنسيق وتنفيذ الأنشطة الإجرامية، ونشر الأخبار الزائفة، وتعزيز المشاعر العرقية والدينية".

وقال بخاري إن هذا ساهم في قيام الحكومة الفيدرالية بحجب موقع تويتر في يونيو/ حزيران. وأضاف أن لجنة تم تشكيلها لحل الخلاف اتفقت على أن شركة التواصل الاجتماعي يجب أن تحل أربع قضايا حرجة قبل رفع الحظر.

وأشار بخاري إلى أن اللجنة، إلى جانب فريقها الفني، شاركت مع تويتر وتناولت عددًا من القضايا الرئيسية، وهي: "الأمن القومي والتماسك. التسجيل والحضور المادي والتمثيل؛ ضرائب عادلة، حل الخلافات والمحتوى المحلي".

وأضاف الرئيس النيجيري: "كدولة، نحن ملتزمون بضمان أن تستخدم الشركات الرقمية منصتها لتحسين حياة مواطنينا، واحترام سيادة نيجيريا، والقيم الثقافية، وتعزيز الأمان على الإنترنت".

وقال بخاري إن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها تويتر تشمل إنشاء مكتب في البلاد والتسجيل لفرض الضرائب من قبل الحكومة.

تم تحديد هذه الشروط سابقًا في أغسطس/ آب من قبل وزير الإعلام والثقافة في البلاد، لاي محمد.

تواصلت شبكة CNN مع تويتر للتعليق على تصريحات الرئيس.

في غضون ذلك، رفضت مجموعة حقوق مدنية نيجيرية ما أسمته "الرفع المشروط" للحظر على تويتر.

وقالت مجموعة مشروع محاسبة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في تغريدة الجمعة: "نرفض الرفع" المشروط "للحظر على تويتر في نيجيريا من قبل إدارة بخاري.

وجاء في التغريدة: "يجب على الرئيس بوهاري أن يرفع فورًا ودون قيد أو شرط التعليق غير القانوني لتويتر، وأن يسمح للنيجيريين بممارسة حقهم في حرية التعبير بحرية".

وجاء حظر تويتر في يونيو/ حزيران بعد أيام من حذف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة للرئيس اعتبرها الكثيرون مسيئة.

وفي تغريدة، هدد بخاري مواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية بعد هجمات على ممتلكات عامة.

وقال: "العديد من أولئك الذين يسيئون التصرف اليوم هم أصغر من أن يدركوا الدمار والخسائر في الأرواح التي حدثت خلال الحرب الأهلية النيجيرية".

وأضاف، في إشارة إلى الحرب الأهلية بين نيجيريا وبيافرا، التي تشير التقديرات إلى أنها أودت بحياة مليون شخص على الأقل.

وفقًا لأداة Netblocks التابعة لمنظمة مراقبة حرية الإنترنت، فقد كلّف الحظر نيجيريا أكثر من 709 ملايين دولار في الـ 118 يومًا الماضية.