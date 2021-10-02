أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من قاضٍ فيدرالي استعادة حسابه على تويتر، وفقًا لدعوى جديدة أقامها الجمعة.

وكتب محامو ترامب عبر تويتر: "يمارس المدعى عليه درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في هذا البلد لا يمكن قياسها، وغير مسبوقة تاريخيًا، وخطيرة للغاية لفتح نقاش ديمقراطي".

ويزعم محامو ترامب أن الديمقراطيين في الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن ضغطوا على شركة التواصل الاجتماعي للإبقاء على حساب ترامب محظورًا، بعد تعليقاته حول تزوير الانتخابات التي لا أساس لها وفي محاولة لمكافحة المعلومات المضللة لفيروس كوفيد -19.

وأشار محاموه أيضًا إلى أنه على الرغم من تعليقه بشكل دائم على تويتر في 8 يناير/ كانون الثاني، قبل نهاية فترة رئاسته، بسبب تشجيعه على العنف بعد تمرد الكونغرس، فقد سمح تويتر لطالبان في أفغانستان بالاحتفاظ بحساب.

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي في يوليو/ تموز. وجادل فريق ترامب بأن خطابه يخضع للرقابة غير العادلة.

كان فريق ترامب قد أبلغ المحكمة قبل أشهر أنه سيطلب أمرًا قضائيًا ضد تويتر لإعادة حسابه على الفور. لكنهم لم يرفعوا الدعوى حتى الآن، الأمر الذي قد يدفع القاضي روبرت سكولا من المحكمة الفيدرالية في ميامي إلى اتخاذ إجراء أسرع.

ولم يرد تويتر رسميًا بعد في المحكمة.