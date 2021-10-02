لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إن ما يقرب من 200 من أفراد الناقلات العسكرية، من بينهم 100 سائق، سيتم نشرهم اعتبارًا من يوم الاثنين "لتقديم دعم مؤقت كجزء من الإجراءات الحكومية الأوسع نطاقًا لتخفيف الضغط على محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي المركبات الثقيلة (مركبات البضائع)".

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة من نقص في الوقود في محطات تعبئة الوقود على مدار الأسبوع الماضي، بعد أن أدى نقص سائقي الشاحنات إلى موجة من الشراء الذعر من قبل سائقي السيارات.

وقالت الحكومة البريطانية، الجمعة، في بيان، إن الطلب على الوقود "استقر" على مدار الأسبوع، مُضيفة أنه "يتم الآن تسليم المزيد من الوقود أكثر مما يباع، إلا أن بعض أجزاء البلاد لا تزال تواجه تحديات".

وأضاف البيان أنه "للمساعدة في تحسين مخزون الوقود، يقوم الأفراد العسكريون حاليًا بتدريبهم في مواقع النقل (الناقل) في جميع أنحاء البلاد، واعتبارًا من يوم الاثنين سيكونون على الطريق لتوصيل إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد".

في يوم الأحد الماضي، أعلنت الحكومة أنه تم إضافة 5000 سائق ناقلات و5500 عامل دواجن إلى خطة التأشيرة الحالية حتى عيد الميلاد 2021 "لتخفيف ضغوط سلسلة التوريد في صناعات الأغذية والنقل خلال ظروف استثنائية هذا العام".

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن إجراءات إضافية وأدخلت خطة تأشيرة مؤقتة مخصصة للسماح لـ 300 سائق صهاريج وقود بالقدوم إلى المملكة المتحدة "على الفور" و "البقاء للعمل حتى نهاية مارس/ أذار 2022".