دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت منصة تويتر حملة ساخرة من العطل الذي ضرب فيسبوك وتطبيقاتها ومنصاتها، بما فيها إنستغرام وواتساب، وسط تعليقات لاذعة من حساب شركة تويتر ورئيسها التنفيذي ومؤسسها جاك دورسي وعشرات آلاف المغردين.

وبعد العطل الذي ضرب فيسبوك وتطبيقاته، نشر حساب تويتر الرسمي تغريدة جاء فيها: "مرحبا بالجميع حرفيا"، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على منصة تويتر في ظل تعطل فيسبوك.

hello literally everyone

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا: "كم السعر؟".

how much? https://t.co/fH0zXw7rV9

ورد حساب واتساب الرسمي على تغريدة تويتر بكلمة: "مرحبا"، فيما علق جاك دورسي ساخرا بقوله: "كنت أعتقد أن هذه مشفرة"، في إشارة إلى تشفير رسائل واتساب.

@WhatsApp @obyezeks @Twitter thought this was supposed to be encrypted…

وكانت حسابات فيسبوك وإنستغرام وواتساب الرسمية على تويتر قد أكدت في وقت سابق وجود عطل يواجه مستخدمي التطبيقات حول العالم، وقالت فيسبوك في تغريدة: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

ورصد موقع "Down Detector"، الذي يتتبع أعطال المواقع على الإنترنت، عشرات آلاف التقارير عن أعطال في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. ولم يتضح على الفور سبب العطل الذي أثر على المنصات الثلاثة، وطلبت شبكة CNN تعليقا من المتحدث باسم شركة فيسبوك لكن دون رد بعد.

@Ziad_EJ real ones were already here

@warnerbrostv @Twitter Well played bestie.

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