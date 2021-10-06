إصابة 4 في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تكساس

نشر الأربعاء ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2021

(CNN) - قالت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، إن ضباط من عدة وكالات في موقع إطلاق نار في مدرسة تيمبرفيو الثانوية في أرلينغتون بولاية تكساس.

وقال رئيس بلدية أرلينغتون، جيم روس، إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا، وأن ثلاثة نُقلوا إلى المستشفى، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة ورفض العلاج.

وطلبت شرطة أرلينغتون مساعدة الجمهور في العثور على مشتبه به، اسمه تيموثي جورج سيمبكينز، يبلغ من العمر 18 عامًا.

وحسب التقرير الأولي للشرطة، وقع إطلاق نار في الطابق الثاني من المدرسة حوالي الساعة 9:15 صباحًا (10:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

وتجري السلطات "بحثا منهجيا" وتعمل بشكل وثيق مع العديد من أقسام الشرطة المحلية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، حسبما غردت شرطة أرلينغتون.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملاء مكتب التحقيقات من مكتب دالاس الميداني موجودون أيضًا في الموقع، لكن شرطة أرلينغتون هي الوكالة الرئيسية.

وقالت الوزارة إنه سيتم نقل الطلاب بالحافلات إلى نقطة لم شمل الوالدين بمجرد "تأمين المدرسة بالكامل".