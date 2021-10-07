أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ضربت غواصة تعمل بالطاقة النووية الأمريكية جسمًا تحت الماء في بحر الصين الجنوبي يوم السبت الماضي، وفقا لمسؤولين اثنين بوزارة الدفاع الأمريكية، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقال المسؤولان إن عددًا من البحارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس كونيتيكت أصيبوا في الحادث. وبحسب بيان صادر عن أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، لم تكن أي من الإصابات مهددة للحياة. من غير الواضح ما الذي قد تكون الغواصة من طراز "سي ولف" قد أصابته أثناء غمرها.

وقال البيان: "الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة. لم تتأثر محطة الدفع النووي في كونيتيكت ومحطة الدفع النووي في كونيتيكت ولا تزال تعمل بكامل طاقتها. وسيتم التحقيق في الحادث". ولم تحدد البحرية الأمريكية الحادث الذي وقع في بحر الصين الجنوبي، إلا أنه وقع في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقع الحادث في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بسبب توغل الجيش الصيني في منطقة تكامل الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ) يوم السبت، عندما دخلت 39 طائرة عسكرية صينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات نقل.

وهو ما تسبب في قيام القوات الجوية التايوانية بنشر طائرات وصواريخ دفاع جوي لمراقبة الطائرات الصينية. وبعد يومين، أرسلت الصين 56 طائرة إلى منطقة ADIZ التايوانية في غضون 24 ساعة، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الجزيرة الخاضعة لحكم مستقل في إصدار مثل هذه التقديرات العام الماضي.

حوّلت إدارة بايدن تركيز الأمن القومي الأمريكي بعيدًا عن حروب العقدين الماضيين ونحو بكين، التي فرضت نفسها في المنطقة وعلى المسرح العالمي. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية يوم الخميس عن إنشاء مركز مهام جديد للصين بعد مراجعة استمرت شهورًا ووجدت أن الصين تمثل أكبر تهديد طويل الأجل للولايات المتحدة.

قبل ذلك بيوم واحد، التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بمسؤول صيني رفيع المستوى في سويسرا، فيما وصفه أحد كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية بأنه "مناقشة صريحة ومباشرة وواسعة النطاق".

الاجتماع، الذي قال المسؤول إن له "نبرة مختلفة" عن الاجتماع الحاد بين سوليفان ونظيره الصيني قبل ستة أشهر، مهد الطريق لاجتماع افتراضي بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام في محاولة ضمان الاستقرار.

لكن الاتفاق من حيث المبدأ بين الزعيمين للاجتماع لم يفعل شيئًا يذكر لتخفيف الاحتكاك الحالي في المنطقة، ولم يخفف الاحتكاك حول بحر الصين الجنوبي، حيث أقامت الصين سلسلة من القواعد على الشعاب المرجانية والجزر الاصطناعية في الممر المائي المتنازع عليه.

كانت حاملة الطائرات يو اس اس كونيتيكت تعمل في المياه المحيطة ببحر الصين الجنوبي، حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون عرضًا هائلاً ومتعدد الجنسيات للقوة في المنطقة، يُعرف باسم Carrier Strike Group 21. وشهد التمرين المستمر سفنًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليابان، أستراليا، كندا، وهولندا، بما في ذلك ثلاث حاملات طائرات، تتدرب في وحول بحر الصين الجنوبي.