مدير الاتصال بالرئاسة التركية يرد على أنباء عن "مرض أردوغان"

العالم
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مدير الاتصال بالرئاسة التركية يرد على أنباء عن "مرض أردوغان"
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف مدير مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، موضوعات نشرتها مؤخرا وكالة "رويترز" للأنباء ومجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها "أخبار مزيفة".

وقال ألتون، عبر حسابه على "تويتر": "الأخبار المزيفة كانت تمثل مشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن وسائل الإعلام التقليدية تعاني من المشكلة نفسها الآن".

وأضاف: "حتى أن المؤسسات الكبرى تنشر مثل هذه الأكاذيب، إنه أمر مقلق للغاية، أخبار مزيفة"، وأرفق صورتين لعناوين الموضوعين.

وجاء في تقرير مجلة "فورين بوليسي" أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من المحتمل أن يكون خليفة أردوغان الذي قد يمنعه المرض من إعادة انتخابه. أما تقرير رويترز فقد ذكر أن أردوغان فقد الثقة في محافظ البنك المركزي.

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