مصدر لـCNN: لقاء بين وفد أمريكي وطالبان في قطر.. ولا يتعلق بمنح الشرعية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لـCNN، إن وفدا أمريكيا سيلتقي كبار ممثلي حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية، الدوحة، السبت والأحد، في أول اجتماع من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وقال المصدر إن "هذا الاجتماع هو استمرار للالتزامات البراجماتية مع طالبان بشأن القضايا ذات الاهتمام الحيوي للولايات المتحدة". وأضاف أن اللقاء "لا يتعلق بمنح الاعتراف أو إضفاء الشرعية"، وتابع بالقول: "ما زلنا واضحين في أن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال تصرفات طالبان".

وأوضح المصدر أن من بين الأولويات الرئيسية للاجتماع "استمرار العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم والذين يسعون لمغادرة البلاد".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية أيضا في اجتماع الدوحة بـ"إلزام طالبان بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها".

وذكر أن الولايات المتحدة تعتزم أيضًا دفع طالبان "لاحترام حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، وتشكيل حكومة شاملة بدعم واسع".

وقال: "سنضغط أيضًا على طالبان للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المحتاجة، بينما تواجه أفغانستان احتمال حدوث انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة".