طالبان.. "صورة بألف كلمة" لرئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مراسلة CNN

العالم
نشر
دقيقة قراءة
طالبان تسيطر على النظام القضائي بأفغانستان.. مراسلة CNN تُظهر كيف تبدو عدالتهم
06:12
طالبان تسيطر على النظام القضائي بأفغانستان.. مراسلة CNN تُظهر كيف تبدو عدالتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت مراسلة CNN، الزميلة كلاريسا وارد، صورة من المقابلة التي أجرتها مع رئيس هيئة المعروف والنهي عن المنكر بحركة طالبان، قائلة إنها "بألف كلمة".

جاء ذلك في تغريدة لوارد على صفحتها الرسمية قالت فيها: " صورة تساوي ألف كلمة.. لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في غزنة حيال الجلوس معي. قصتنا هنا".

(شاهد تقرير كلاريسا وارد بالأعلى)

يذكر أن حركة "طالبان" عندما كانت في السلطة بين عامي 1996 و2001، منعت الفتيات والنساء من التعليم والعمل، ولكن في عام 2001 بعد الإطاحة بالحركة، تمكنت النساء والفتيات من العودة إلى العمل والالتحاق بالمدارس والجامعات.

وبدا مستقبل المرأة في أفغانستان قاتما بعدما اجتاحت "طالبان" البلاد واستولت على السلطة مرة أخرى في أغسطس/ أب الماضي، لكن قيادة حركة "طالبان" الحالية قالت إن المرأة ستلعب دورا بارزا في المجتمع، إلا أن هذا لم يظهر بعد.

قد يهمك أيضاً

مسؤول قطري: الاعتراف بحكومة طالبان "ليس أولوية" بالنسبة لنا

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.