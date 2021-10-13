غلاسكو، اسكتلندا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا لا تستخدم الطاقة كسلاح، ردًا على اتهامات بأن بلاده تسهل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة من خلال حجب الصادرات إلى أوروبا.

وقال بوتين، متحدثا في مؤتمر الطاقة الدولي في موسكو: "روسيا لا تستخدم أي أسلحة. حتى خلال أصعب فترات الحرب الباردة، أوفت روسيا بانتظام بالتزاماتها التعاقدية وزودت أوروبا بالغاز".

ووصف الاتهامات بأنها "ذات دوافع سياسية" وليس هناك "ما يدعمها".

اتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام الغاز "كسلاح جيوسياسي" وسط أزمة الطاقة، حيث تسعى روسيا إلى الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل والذي سيربطها بألمانيا، متجاوزة أوكرانيا لتزويد الكتلة بالغاز الطبيعي.

في غضون ذلك، دعت وكالة الطاقة الدولية روسيا إلى إمداد أوروبا بالمزيد من الغاز الطبيعي للمساعدة في تخفيف أسعار الطاقة المرتفعة، لكن روسيا تقول إن إمدادات الغاز إلى أوروبا بلغت أقصى مستوياتها بموجب العقود الحالية.