أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الإعلان عن أن الولايات المتحدة ستتبرع بأكثر من 17 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى الاتحاد الأفريقي، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة.

سيصدر بايدن هذا الإعلان عندما يلتقي رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا.

وقال المسؤول إن هذا التبرع يضاف إلى 50 مليون جرعة أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى الاتحاد الأفريقي.

ويحظى لقاح جونسون آند جونسون بتقدير كبير في إفريقيا بسبب أسلوب التطعيم أحادي الجرعة والمرونة في التخزين والنقل. وأكد المسؤول أن هذا اللقاح مطلوب بشدة وسط نقص في كمياته المتاحة في إفريقيا.