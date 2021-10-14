النرويج: منفذ هجوم القوس والسهم كان قد اعتنق الإسلام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت الشرطة النوريجية، الخميس، أن منفذ الهجوم باستخدام القوس والسهم كان قد اعتنق الديانة الإسلامية لافتة إلى أن عناصر الأمن كانوا قد تواصلوا معه قبل تنفيذ هجومه لمخاوف من تحوله إلى التطرف.

واعتقلت الشرطة النرويجية شخصا يبلغ من العمر 37 عاما ووجهت له اتهامات حول الهجوم الذي وقع في مدينة كونغسبيرغ دون تقديم تفاصيل إضافية عما هي هذه الاتهامات الموجهة.

ويذكر أن 4 نساء ورجل قتلوا في هذا الهجوم وكلهم تتراوح أعمارهم بين الـ50 والـ70، في حين لم يتم الكشف عن معلومات أو تفاصيل أخرى حول هوياتهم.

وويذكر أن مدينة كونغسبيرغ تقع على بعد 85 كيلومترًا (حوالي 53 ميلًا) غرب العاصمة أوسلو.