لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- توفي النائب البريطاني من حزب المحافظين ديفيد أميس، بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع لدائرة انتخابية شرق لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وقالت شرطة إسيكس: "عُولج من قبل خدمات الطوارئ لكنه توفي للأسف في مكان الحادث".

وأضافت: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا على الفور، بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتم العثور على سكين".

وقال شاهد في مكان الحادث لوكالة رويترز إن أميس (69 عامًا) الذي يمثل دائرة ساوثيند ويست في إسيكس، تعرض للطعن في منتصف النهار تقريبًا على يد رجل دخل في اجتماع مع ناخبين من دائرته الانتخابية في كنيسة.