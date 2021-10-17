نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

(CNN)-- خرج الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، الأحد، من مستشفى في كاليفورنيا بعد علاجه من عدوى انتشرت في مجرى الدم.

وقضى كلينتون 5 ليالٍ في مركز ايرفين الصحي التابع لجامعة كاليفورنيا، بسبب التهاب المسالك البولية.

خرج كلينتون جنبًا إلى جنب مع زوجته ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قبل أن يحيي طاقم المستشفى ويرفع إبهامه لأعلى عندما سئل عن شعوره.

وأصدر المدير التنفيذي لقسم الطب بجامعة كاليفورنيا في مركز ايرفين، الدكتور ألبيش إن أمين، الذي كان يشرف على الفريق الطبي لكلينتون، بيانًا عقب خروج كلينتون.

ودخل كلينتون الأسبوع الماضي وحدة العناية المركزة بمركز ايرفين الطبي، بسبب التهاب المسالك البولية الذي انتشر إلى مجرى الدم.

الرئيس السابق، الذي كان في حالة معنوية جيدة طوال فترة علاجه، تم علاجه في وحدة العناية المركزة من أجل الخصوصية والأمان، وليس لأنه كان بحاجة إلى رعاية مركزة، وفقًا لأطبائه.

وشعر كلينتون، 75 عامًا، بالإرهاق يوم الثلاثاء ونقل إلى المستشفى بعد إجراء الفحوصات، وفقا لمكتبه. وقال متحدث باسم كلينتون لشبكة CNN، إن الرئيس السابق كان في كاليفورنيا لحضور حدث خاص لمؤسسته، وذهبت هيلاري كلينتون إلى الحدث مساء الخميس "لتمثيل كليهما"، ثم توجهت إلى المستشفى لتكون معه.

وبحسب مصدر مطلع على الوضع، فإن نوع المضاد الحيوي اللازم لعلاج نوع عدوى كلينتون كان يجب إعطاؤه عن طريق الوريد وليس عن طريق الفم، ولهذا بقي في المستشفى.

وقال أطباء الرئيس السابق إن التهابات المسالك البولية شائعة جدًا لدى كبار السن، ويمكن علاجها بسهولة، على الرغم من أنها يمكن أن تنتشر بسرعة إلى مجرى الدم.

واجه الرئيس الثاني والأربعون تحديات صحية أخرى في الماضي. خضع لعملية جراحية في القلب الرباعي في عام 2004 وتم إدخال دعامتين لفتح شريان واحد في عام 2010.