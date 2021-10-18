كل ما قد تحتاج معرفته عن التوترات بين الصين وتايوان.. وما سبب زيادتها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجهت الصين انتقادات لاذعة لكل من أمريكا وكندا بسبب إرسال كل منهما سفينة حربية إلى مضيق تايوان، نهاية الأسبوع الماضين قائلة إنهما "تزعزعان السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا لمنشور عبر موقع "Weibo" للصفحة الرسمية لقيادة الجبهة الشرقية في الجيش الصيني.

وجاء في المنشور: "لقد اتحدت الولايات المتحدة وكندا من أجل تحريك واختلاق المشكلات.. مزعزعتان بشكل جدي السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وتابعت بكين في منشورها: "تايوان جزء من الصين.. قواتنا تبقى على درجة عالية من الاستعداد وسترد بحزم على أي تهديدات أو استفزازات".

من جانبها، نشرت وكالة أنباء تايوان الرسمية (Central News Agency) الأحد تقريرا يفيد بأن الجيش الأمريكي أكد أن المدمرة "USS-Dewey" والفرقاطة الكندية "HMCS-Winnipeg" عبرتا مضيق تايوان من 14 أكتوبر/تشرين أول وحتى 16 من الشهر نفسه، ميرزة التزامها بأمن منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وحاولت CNN التواصل مع البحرية الأمريكية للحصول على تأكيد دون أن تتلقى ردا بعد.

وشددت الصين الضغط على تايوان خلال الأسابيع الماضية، عبر تحليق عشرات الطائرات الحربية فوق الجزيرة ذات الحكم الذاتي في استعراض قوة وضع المنطقة كلها على حافة الحرب.