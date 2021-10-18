اختراق قسم من موقع ترامب.. واستبداله بمحتوى مؤيد لأردوغان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض قسم من الموقع الإلكتروني للرئيس السابق دونالد ترامب للقرصنة، إذ يبدو أن أحد القراصنة الإلكترونيين (هاكرز) قد اخترقه واستبدل محتواه بآية قرآنية وخطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووجد زوار نطاق فرعي من موقع ترامب الإلكتروني، الاثنين، رسالة من شخص يدعي أنه ناشط تركي في القرصنة الإلكترونية. وجاء في الرسالة آية "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم"، مع مقطع فيديو لخطاب أردوغان اقتبس فيه الرئيس التركي من القرآن.

ولم يرد متحدث باسم ترامب على الفور على طلب CNN للتعليق.

ويبدو أنه نوع من الاختراق يُعرف باسم "التشويه"، حيث يتمكن المهاجم من الوصول إلى موقع إنترنت واستبداله بمحتواه الخاص. هذه الاختراقات ليست معقدة للغاية ولا تتضمن الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحساسة.

ويبدو أن المخترق التركي نفسه أعلن مسؤوليته عن اختراق موقع حملة جو بايدن في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أسابيع من إعلان بايدن رئيسًا منتخبًا. ووصفت وكالات المخابرات الأمريكية الحادث في تقرير صدر في مارس 2021 بأنه واحد من "عدد من محاولات القرصنة الفاشلة للتأثير أو التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020".