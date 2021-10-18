ما نعرفه عن اختطاف 17 مبشرا على يد عصابة في هايتي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيو (CNN) – تعرض 17 مبشرا منهم 16 أمريكيا وكندي واحد إلى عملية اختطاف مزعومة في هايتي، السبت، على يد عصابة، هذا ما نعرفه عن الحادثة حتى الآن.

اختُطف الـ17 مبشرا بعد زيارتهم إلى دار أيتام في هايتي على يد عصابة، حسبما ذكرت مجموعات المساعدة المسيحية التي ينتمون لها.

وتعتقد السلطات المحلية أن المجموعة المسلحة التي خطفت المبشرين تُسمى "400 ماووزو" وفقا لمصدر في قوات الأمن الهايتية.

وتأتي هذه الحادثة وسط ازدياد في أعمال العنف والخطف في البلاد، وقد دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها إلى عدم السفر إلى هايتي بسبب انتشار عمليات الخطف.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع مطلع على تطورات الحادثة، أن الحكومة لا تعرف مكان وجود الـ16 مبشرا المختطفين، وشدد على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية يعملان على مدار الساعة من أجل تحرير المواطنين المختطفين.

من جانبها، أكدت الحكومة الكندية أنها على اطلاع على المعلومات التي تفيد بتعرض مواطن كندي للاختطاف وتعمل على تأكيد المزيد من المعلومات.

وكان يسافر المبشرون بسيارة السبت إلى قرية تيتانين بعد زيارة دار أيتام في منطقة "كرو دو بوكيتس" شمالي عاصمة هايتي، بورت أو برنس، وقد اختطفوا على الطريق بين الموقعين.