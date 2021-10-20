لندن، بريطانيا (CNN) – ألغت الملكة إليزابيث رحلة إلى إيرلندا الشمالية بناء على توصية طبية، الأربعاء، جسبما قال قصر باكنغهام.

وأصدر القصر بيانا قال فيه إن الملكة تلقت توصية طبية بضرورة أن تستريح خلال الأيام القليلة القادمة، وكشف مصدر مقرب من القصر لـCNN أن السبب ليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان القصر: "الروح المعنوية لجلالة الملكة عالية لكنها محبطة لأنها لن تستطيع زيارة إيرلندا الشمالية، حيث كان يجب أن تعقد عددا من اللقاءات الأربعاء والخميس".

وأضاف قصؤ باكنغهام في البيان: "وترسل الملكة أمنياتها الدافئة لشعب إيرلندا الشمالية، وتتطلع قدما لهذه الزيارة في المستقبل".