لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها نقلت نحو 100 موظف من منطقة تيغراي الإثيوبية، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأن أكثر من 400 من أفرادها باقون.

وقال فرحان حق ، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في نيويورك: "من أجل تدابير السلامة، تم نقل نسبة صغيرة من فريق الأمم المتحدة (...) حوالي 100 من موظفي الأمم المتحدة و17 من المعالين. لدينا حاليًا أكثر من 400 موظف في تيغراي وحدها، ملتزمون بتوفير الاحتياجات المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفًا".

وأضاف أنه بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، لا يزال هناك "ما يقرب من 2000" عامل إغاثة في تيغراي.

من ناحية أخرى، قال فرحان حق في المؤتمر: "تشير المعلومات الأولية من الأرض إلى إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال. ليس لدينا أرقام، لكننا نحاول الحصول على مزيد من المعلومات".