واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان، تأسيس شركة تسمى "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" (Trump Media and Technology Group).

ووفقًا للبيان الذي صدر، مساء الأربعاء، ستطلق الشركة "قريبا" شبكة تواصل اجتماعي باسم "TRUTH Social"، والتي من المخطط أن تبدأ بشكل تجريبي في نوفمبر/ تشرين الثاني بدعوات فقط للمشتركين، ومن المتوقع أن تصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من عام 2022.

وقال ترامب، في البيان: "لقد أنشأت شركة TMTG وTRUTH Social للوقوف في وجه استبداد شركات التكنولوجيا العملاقة"، وأضاف: "نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول"، وتابع بالقول: "أنا متحمس لإرسال أول حقيقة لي عبر TRUTH Social قريبًا جدًا".

وذكر بيان ترامب أن الشركة تعتزم إطلاق خدمة فيديو بالاشتراك تسمى +TMTG "ستحتوي على برامج ترفيهية وأخبار وبودكاست وغيرها".

ووضع الموقع الإلكتروني للشركة العلامة التجارية "TMTG News" جنبًا إلى جنب مع Social و+TMTG دون تقديم معلومات إضافية.

وكانت كبرى شركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" قد حظرت حسابات ترامب بعد الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي عقب كلمة له كرر فيها رفضه نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن وطالب الكونغرس بعدم المصادقة على النتائج.