مصدر بقصر باكنغهام يكشف لـCNN تفاصيل ليلة الملكة إليزابيث في المستشفى

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ليلة الأربعاء-الخميس، في المستشفى خلال خضوعها "لفحوصات أولية"، وفقًا لما أعلنه متحدث باسم قصر باكنغهام، وذلك بعد أن ألغت فجأة رحلة كانت مقررة إلى أيرلندا الشمالية هذا الأسبوع.

ودخلت الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عامًا، المستشفى يوم الأربعاء وعادت إلى قلعة وندسور يوم الخميس، بحسب ما جاء في بيان المتحدث باسم قصر باكنغهام.

وأضاف المتحدث: "بعد نصيحة طبية بالراحة لبضعة أيام، حضرت الملكة للمستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور وقت الغداء الخميس، وهي في حالة معنوية جيدة".

وكان القصر قد أعلن في وقت سابق أنه كان من المقرر أن تحضر الملكة قداسا في كنيسة بمدينة أرماه، الخميس، بمناسبة الذكرى المئوية للتقسيم وتأسيس أيرلندا الشمالية، لكنها قبلت "على مضض" التوجيه الطبي لإلغاء الرحلة.

وقال مصدر بقصر باكنغهام، لشبكة CNN، إن زيارة المستشفى لم يتم الإعلان عنها في البداية لأنها كان من المقرر أن تكون قصيرة، وأشار إلى أن الملكة لها الحق في الخصوصية الطبية.

وأضاف المصدر أن المبيت في المستشفى كان لأسباب عملية، وتابع بالقول إن الفريق الطبي يتخذ نهجا حذرا. وأكد المصدر أن الملكة عادت إلى مكتبها بعد ظهر الخميس وتقوم بمهام خفيفة.

وتعد الملكة إليزابيث أطول ملوك العالم حكما، وتتولى العرش منذ ما يقرب من سبعة عقود. وقبل، رفضت الملكة محاولة إحدى المجلات منحها لقب "عجوز العام"، قائلة إنها "لا تستوفي المعايير" وتشعر أنها صغيرة جدًا بقلبها.