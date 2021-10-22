أردوغان: وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة "تهدد الديمقراطية"

نشر الجمعة ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة "تشكل تهديدا للديمقراطية"، كما أكد ضرورة "الاعتماد على الذات" في مجال الإعلام والاتصال.

وقال أردوغان، في رسالة مصورة إلى "المنتدى الإعلامي للمجلس التركي"، إن "وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة باتت تشكل تهديدا للديمقراطية والسلم الاجتماعي والأمن القومي للدول".

وأضاف أن "ملايين الأشخاص العزل في العالم يتعرضون للظلم ويعانون من صدمات خطيرة بسبب الأخبار المشوهة والكاذبة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأكد الرئيس التركي ضرورة "الاعتماد على الذات" في الإعلام والاتصال، وقال: "مثلما لا نعتمد كليا على الأجانب في مجالات الصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية، لا يمكننا تكليف الآخرين بمسائل الاتصالات".

وأضاف أردوغان: "لا يمكننا الوثوق بضمير هؤلاء الذين يعطوننا الدروس باستمرار في حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية عبر منظور استشراقي، ولا بأخلاقهم المهنية". وتابع بالقول: "كما في بقية القضايا الاستراتيجية يتعين علينا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا في مجال الإعلام والاتصال".