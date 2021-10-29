صفقة الغواصات النووية.. ماذا دار بين بايدن وماكرون في آخر اتصال بينهما؟

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(CNN)-- اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن إدارته كانت "خرقاء" في تعاملها مع الصفقة التي حرمت فرنسا من عقود دفاع بمليارات الدولارات.

وجاء التعليق قبل اجتماع مرتقب عن كثب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما بهدف إصلاح العلاقات المتصدعة، بعد خلاف حول اتفاق لتزويد أستراليا بغواصات نووية.

وقال بايدن يوم الجمعة، وهو جالس بجانب ماكرون في السفارة الفرنسية لدى الكرسي الرسولي: "كان لدي انطباع بأن فرنسا أبلغت قبل فترة طويلة أن الصفقة لن تتم بصدق".

في الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عن شراكة جديدة تشمل تقديم المساعدة لمساعدة أستراليا في تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية - وهي صفقة تقول فرنسا إنها أبرمت دون علمها، مما يعرض للخطر عقدًا قائمًا بقيمة المليارات لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالديزل.

تصاعد الخلاف إلى على نحو نادر عندما استدعت فرنسا مؤقتًا سفيرها في الولايات المتحدة، وحتى بايدن فوجئ بمدى غضب المسؤولين الفرنسيين بشأن هذه المسألة.

وتابع بايدن: "أعتقد أن ما حدث، لأستخدم عبارة إنجليزية، ما فعلناه كان أخرقًا. لم يتم ذلك بكثير من الحصافة. كان لدي انطباع بأن أشياء معينة حدثت ولم تحدث".

وبدا الزعيمان في حالة معنوية جيدة قبل الاجتماع، وهما يلوحان للصحافة ويبتسمان قبل أن يربت أحدهما الآخر على كتفه أثناء سيرهما داخل السفارة الفرنسية.

يُعقد الاجتماع الثنائي المرتقب للغاية بين الحلفاء منذ فترة طويلة قبل اجتماع مجموعة العشرين في روما وقمة المناخ اللاحقة للأمم المتحدة في غلاسكو. يأتي ذلك عقب اجتماعات بايدن السابقة يوم الجمعة مع البابا في الفاتيكان والرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء.

وقال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN إن مكان الاجتماع - على الأراضي الفرنسية في روما - متعمد.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى روما إنه يتوقع أن يكون الاجتماع "بناءً وموضوعيًا للغاية"، وأن بايدن وماكرون سيناقشان سلسلة كاملة من القضايا التي تواجه تحالفهما، بدءًا من "مكافحة الإرهاب في العراق والشرق الأوسط إلى منافسة القوى العظمى في القضايا الاقتصادية والتجارية والتقنية".

وقال سوليفان إنه من المتوقع إصدار بيان "تطلعي" عقب الاجتماع، سيتطرق إلى مجالات التعاون ومكافحة الإرهاب ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والطاقة والتكنولوجيا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون الزعيمان في نفس الغرفة لعقد اجتماعات أخرى خلال القمتين.

في منتصف سبتمبر/ أيلول، تحدث الزعيمان عبر الهاتف، في محاولة لتخفيف بعض التوترات بشأن صفقة الغواصات.