قصر باكنغهام: الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث بالراحة في الأسابيع القليلة المقبلة

العالم
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الملكة إليزابيث الثانية
Credit: Chris Jackson/Getty Images

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال قصر باكنغهام في بيان الجمعة، إن الأطباء نصحوا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمواصلة الراحة لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضاف البيان: "نصح الأطباء بأن جلالة الملكة يمكنها الاستمرار في القيام بواجبات مكتبية خفيفة خلال هذا الوقت (...) ولكن ليس للقيام بأي زيارات رسمية. تأسف جلالة الملكة لأن هذا يعني أنها لن تتمكن من حضور مهرجان الذكرى يوم السبت 13 نوفمبر".

"ومع ذلك، لا تزال نية الملكة الراسخة أن تكون حاضرة في إحياء ذكرى الخدمة الوطنية يوم الأحد، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني"، حسب البيان.

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