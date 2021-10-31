قبل لقاء أردوغان.. مسؤول أمريكي يكشف تحذير بايدن للرئيس التركي

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم إجراء محادثات جيدة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، في حين كشف مسؤول رفيع أن بايدن يعتزم تحذير أردوغان من "التصرفات المتهورة".

وتحدث بايدن إلى جانب نظيره التركي الأحد ورفض الإجابة على أسئلة حول ما إذا كان يعتزم طرح قضية حقوق الإنسان مع أردوغان أو ما إذا كانت تركيا قريبة أكثر من اللزوم من روسيا.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع، قبل اللقاء أن بايدن سيحذر أردوغان من أن "التصرفات المتسرعة لن تخدم الشراكة الأمريكية-التركية والتحالف بين البلدين"، كما أن الرئيسين سيطرحا قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا.

وكانت قد توترت العلاقات الأمريكية-التركية في السنوات الماضية بسبب عقد أنقرة صفقة منظومات دفاعية مع روسيا وهو ما أثر سلبا على علاقاتها مع أمريكا.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي قبل وقت قصير إلى قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما حيث سيلتقي أردوغان بعد أن قضى الصباح في منزل السفير الأمريكي لدى إيطاليا.

ولم يشارك بايدن في جلسة تصوير القادة عند نافورة "تريفي" والتي أظهرت الرؤساء وهم يرمون القطع النقدية في الماء.