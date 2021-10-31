مصدر يكشف لـCNN تفاصيل ما بحثه بايدن وأردوغان في روما

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب خلال لقاءه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن شدد خلال اللقاء الذي عقده مع أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، على "أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية وكذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار".

وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في "الحفاظ على علاقات بناءة وكذلك توسيع مجالات التعاون وإدارة خلافاتنا بشكل فعال"، كما أعرب عن تقديره لمساهمات تركيا لما يقرب من عقدين من الزمن في مهمة حلف "الناتو" في أفغانستان، وأعاد بايدن التأكيد على "شراكتنا الدفاعية وأهمية تركيا كحليف في الناتو".

وبحسب البيان، ناقش الزعيمان العملية السياسية في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين وكذلك الانتخابات في ليبيا والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، إن بايدن أجري "محادثات بناءة" مع نظيره التركي تطرقت إلى القضايا الخلافية وحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر أن بايدن "أوضح رغبته في إقامة علاقات بناءة مع تركيا وإيجاد طريقة فعالة لإدارة خلافاتنا". وتابع المصدر بأن بايدن قال لأردوغان "إن قضايا مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان تهمه، وإنه سيواصل وإدارته طرحها".

ورفض المصدر المسؤول الإفصاح عما إذا كان بايدن قد أثار تهديد أردوغان بطرد السفراء الغربيين، بما في ذلك سفير الولايات المتحدة، بسبب دعواتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، وقال المسؤول: "كان ذلك جزءًا من نقاش أوسع حول أهمية قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأشار المصدر إلى وجود عملية جارية لتزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16، طلبتها لتحديث قوتها الجوية. وكانت خطة سابقة لتزويد تركيا بمقاتلات F-35 فشلت بعد أن اشترت تركيا النظام الدفاعي الصاروخي الروسي S-400 .

وقال المصدر عن طائرات إف -16: "الرئيس بايدن أخذ على عاتقه حصول تركيا عليها، لكنه أوضح تمامًا أن هناك عملية يتعين علينا أن نمر بها في الولايات المتحدة، والتزمنا بمواصلة العمل من خلال هذه العملية".

في غضون ذلك، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان اتفق مع بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية وتناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وأن الزعيمين أعربا عن إرادتهما المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، واتفقا على تشكيل آلية مشتركة بهذا الخصوص، وكذلك بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وتابع البيان أنهما أكدا أهمية علاقة التحالف في إطار حلف "الناتو" وأرضية الشراكة الاستراتيجية، ورحبا بالخطوات المتبادلة في ملف تغير المناخ.



