رسالة قوية من بايدن حول التغير المناخي: نحن في العقد الحاسم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأملابكبة (CNN) – حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة العالم من التغير المناخي دافعا إياهم لاتخاذ خطوات مؤثرة تجاه هذه القضية في ظل شكوك حول طموحاته بشان المناخ.

وقال بايدن في قمة غلاسكو للتغير المناخي التي يسعى من خلالها لدفع الدول الأخرى لاتخاذ خطوات لتخفيض الانبعاثات والحفاظ على درجات الحرارة حول العالم: "بكل وضوح، لنكن على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هل سنتصرف؟ هل سنفعل ما يلزم؟ هل سننتهز الفرصة التي أمامنا أو أننا سنترك أجيال المستقبل لتعاني؟"، وتابع: "هذا هو العقد الذي سيحدد الإجابة على السؤال"، حسب قوله.

وتابع بايدن قائلا: "يجب ان تكون غلاسكو نقطة الانطلاق لعقد من الطموح والابتكار للتحضير من أجل مستقبلنا المشترك"، وأردف: "نعلم أن أحدنا لن يستطيع الهروب من الأسوأء الذي سيأتي إذا فشلنا باستغلال اللحظة".