دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن حماية الموارد المائية في تركيا "لم تعد خيارا بل ضرورة"، وذلك في كلمة له، خلال مراسم افتتاح سد "إيليصو" على نهر دجلة، جنوب شرق تركيا.

وقال أردوغان: "حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة"، مؤكدا على "ضرورة حماية تركيا من أخطار الجفاف، وتبعاتها مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل".

وأضاف الرئيس التركي أن "الماء يعد بلا شك أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع ازدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

واعتبر أردوغان أن افتتاح السد يعد "أحدث مثال على سياسة إنجاز المشاريع الخدمية" التي تنتهجها حكوماته منذ 19 عاما، في إطار السعي لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 في مئوية تأسيسها.

وقال أردوغان إن السد ومحطة الطاقة الكهرومائية في إيليصو، يعدان الأكبر من نوعهما على نهر دجلة، مضيفا أن إيليصو يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات) من حيث الحجم.

وتابع أردوغان بالقول إن سعة تخزين السد تبلغ 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط. وأشار إلى أهمية هذا المشروع، وعلى الخصوص مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع.





