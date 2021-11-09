دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت اللجنة الأمريكية الدولية للحرية الدينية تقريرًا جديدًا يشمل توصيات موجهة لوزارة الخارجية الأمريكية عن الدول التي يجب تصنيفها في خانة الدول ذات "اهتمام خاص" (CPC) والدول التي من الواجب وضعها تحت قائمة المراقبة (SWL)، بناءً على ظروف الحرية الدينية في عام 2020. ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية قائمة الدول المصنفة خلال هذا الشهر.

وقد أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية بإضافة 4 دول في قائمة الدول ذات "اهتمام خاص" (CPC) وتشمل الهند، وروسيا، وسوريا، وفيتنام. وأوصت من جهتها بإضافة 10 دول إلى قائمة المراقبة (SWL) وتضم أفغانستان، والجزائر، أذربيجان، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، وكزاخستان، وماليزيا، وتركيا، وأوزبكستان. والتي لم تدرج سابقًا ضمن القائمة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

ويوضح التقرير أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في قانون الحرية الدينية الدولية، والتي في حال تم ارتكابها أو التسامح معها من قبل حكومة أجنبية، يجب أن تؤدي إلى تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لها على أنها مصدر "اهتمام خاص" (CPC) أو تحت قائمة المراقبة (SWL). كما يقدم التقرير تحليلًا للدول الـ 14 التي أوصت بها اللجنة هذا العام، بما في ذلك ملخص لانتهاكات الحرية الدينية في عام 2020 والتطورات الرئيسية حتى الآن في عام 2021 والتي تعكس الظروف العامة التي تبرر التصنيف.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على قائمة الدول الموصي عليها من قبل اللجنة الأمريكية الدولية للحرية الدينية للدول المصنفة كمصدر "اهتمام خاص" والدول المدرجة تحت قائمة المراقبة لعام 2021