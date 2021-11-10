أصغر فائزة بنوبل للسلام.. ملالا يوسف زي تعلن زواجها

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ملالا يوسف زي الحائزة على جائزة نوبل للسلام
Credit: Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت ملالا يوسف زي، الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، زواجها من آسر مالك المدير العام لمجلس الكريكيت في باكستان، من مدينة لاهور.

وقالت الناشطة الباكستانية، عبر حسابها على تويتر: "اليوم يعتبر يوما غاليا في حياتي، أنا وآسر سنكون شركاء مدى الحياة"، وأضافت أنهما احتفلا بالزواج "في المنزل في برمنغهام مع عائلاتنا"، وتابعت: "من فضلكم، صلوا من أجلنا، نحن متحمسون للسير معًا في الرحلة المقبلة".

يذكر أن الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام حظيت بتقدير دولي لنشاطها ضد جهود حركة طالبان لمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

وقد أطلق أحد أفراد حركة "طالبان" النار على رأسها عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وتم نقلها إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

وفازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2014 ، عن عمر يناهز 17 عامًا، لتصبح أصغر فائزة بالجائزة.

وتخرجت العام الماضي من جامعة أكسفورد بدرجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

 

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