وقود أزمة جيوسياسية.. العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عُثر على جثة شاب سوري، السبت، في غابات قرب الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في إطار أزمة اللاجئين العالقين بين البلدين وسط أزمة جيوسياسية كبرى.

وقالت الشرطة البولندية إنها عثرت على حثة شاب سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا دون أن يُعرف سبب وفاته.

ونشرت الشرطة البولندية تغريدة جاء فيها: "بالأمس، في الأحراش، بمحاذاة الحدود وقرب فولكا تريشوفسكا، عُثر على جثة شاب سوري، والأنشطة التي أُجريت في الموقع لم تكشف عن سبب الموت بعد"، حسب قولها.

وتأتي هذه الحادثة في ظل أزمة عصفت باللاجئين الذين حاولوا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي فعلقوا بين بيلاروسيا وبولندا، وصاروا وقود نزاع جيوسياسي متصاعد.

وتتكون غالبية اللاجئين العالقين قرب الحدود في منطقة كوزنيكا على الأمل الوصول إلى بولندا والعبور منها إلى الاتحاد الأوروبي غربا، من الشرق الأوسط وآسيا.

وقد أشار حرس الجدود البولندي إلى أن أكثر من 200 مهاجر غير شرعي حاولوا عبور الحدود نحو الأراضي البولندية، الجمعة، وقد اعتقل حرس الحدود عددا من الذين ساعدوا بإجراء هذه المحاولات.

ووصف وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، محاولات عبور الحدود بـ"الهجوم" على الاتحاد الأوروبي.