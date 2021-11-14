الأحد ،

نشر الأحد ، 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في مقتل شخص وإصابة آخر، الأحد، عندما انفجرت سيارة خارج مستشفى ليفربول للنساء في شمال غرب إنجلترا.

وقال بيان لشرطة ميرسيسايد: "نعلم حتى الآن أن السيارة المعنية كانت سيارة أجرة توقفت في المستشفى قبل وقت قصير من وقوع الانفجار".

وأضاف البيان: "نحن نفتح أذهاننا بشأن سبب الانفجار ولكن بالنظر إلى كيفية حدوثه، توخيا للحذر، تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بدعم من شرطة ميرسيسايد".

وأضافت القوة أنه لم يتم الإعلان عن وقوع حادث إرهابي.

وقالت الشرطة إن المصاب يعالج في المستشفى ولم يتعرض لإصابات تهدد حياته. وقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (6 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

ودعا بيان الشرطة أفراد الجمهور إلى التزام الهدوء واليقظة.

وغردت عمدة ليفربول، جوان أندرسون، قائلة إن أنباء الانفجار "مقلقة ومزعجة".

وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني للمستشفى أنه لم يتم السماح للزوار بدخول المستشفى "بأثر فوري".