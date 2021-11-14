مقارنة بين الجيش الأمريكي ونظيره الروسي.. من الأقوى عسكرياَ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل التوتر الذي تشهده منطقة البحر الأسود على خلفية المناورات التي تجريها الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والذي أثار غضب روسيا، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين الجيشين الأمريكي والروسي وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص برصد القدرات العسكرية للدول بحسب آخر إحصائية لعام 2021، ويتضمن ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام.

ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، ويمتلك الجيشان قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 332 مليون نسمة، بينهم 146 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 2.245 مليون جندي بينهم 845.500 في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكي 13233 طائرة حربية، بينها 1956 مقاتلة، و761 طائرة هجومية، وأكثر من 945 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2765 طائرة تدريب، و5436 مروحية عسكرية منها 904 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 6100 دبابة و40 ألف مدرعة و1500 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 1340 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1365 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 490 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي 740 مليار دولار أمريكي.

الجيش الروسي

يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية قرابة 142 مليون نسمة، بينهم 69 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة 3.569 مليون جندي، إضافة إلى 2 مليون جندي في قوات الاحتياط.

فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4,144 طائرة حربية بينها 789 مقاتلة، و742 طائرة هجومية، وهنا يبرز الفارق الكبير بينه وبين نظيره الأمريكي الذي يتفوق في هذا الجانب، كما يمتلك الجيش الروسي 1540 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الروسي 13,000 دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأمريكي، كما تمتلك روسيا أكثر من 27 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6540 مدفع ذاتي الحركة، وقرابة 4465 مدفع ميداني، و3860 راجمة صواريخ، في تفوق واضح على الولايات المتحدة أيضاً في هذا الجانب.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الروسي من 603 قطعة بحرية منها حاملة طائرات وحيدة وهنا تتفوق الولايات المتحدة بقوة في هذا الجانب، ويمتلك الجيش الروسي 64 غواصة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الروسي 42 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد العامل الفاصل في ميزان القوى بين الدول يُعتقد أن روسيا تمتلك العدد الأكثر من الأسلحة النووية في يومنا هذا، بـ 6370 سلاح نووي، لكن الولايات المتحدة ليست متخلفة عنها بكثير، حيث تمتلك 5800 سلاح نووي، وفقًا لموقع Atomic Scientists’ Nuclear Notebook.