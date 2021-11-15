نيودلهي، الهند (CNN)-- طلبت المحكمة العليا الهندية، الاثنين، من الحكومة المركزية "الدعوة إلى اجتماع طارئ غدًا مع جميع أصحاب المصلحة"، بسبب رداءة نوعية الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

وأشارت المحكمة في أمرها يوم الاثنين إلى أن أنشطة البناء، وإدارة الصناعات غير الأساسية، والنقل، وتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم كانت من بين المساهمين الرئيسيين في تلوث الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

كما تحدثت عن الخطوات المتخذة فيما يتعلق بحرق القش من قبل حكومة البنجاب، المجاورة لدلهي، والمبادرات التي اتخذتها لجنة إدارة جودة الهواء والإفادات التي قدمتها وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وكذلك حكومة إقليم العاصمة الوطنية في دلهي.

ومع ذلك، أضافت المحكمة أن السلطات "لم تشر بعد إلى الخطوات الأوسع التي ستتخذها للسيطرة على العوامل المسؤولة عن سوء نوعية الهواء".

ويهدف الاجتماع الطارئ يوم الثلاثاء إلى تحديد المزيد من الإجراءات "للسيطرة الفعالة على تلوث الهواء وضمان التنفيذ".

فيما يتعلق بحرق القش، أضافت المحكمة أنه على الرغم من أنه يساهم في التلوث فقط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أنه كان هناك ارتفاع في حدوثه في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين لدلهي.

وقالت هيئة نظام جودة الهواء والتنبؤ والبحوث الجوية في الهند، وهي جزء من وزارة علوم الأرض، الاثنين، إن مؤشر جودة الهواء لا يزال في فئة سيئة للغاية اليوم ومن غير المرجح أن يتحسن غدًا.

وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية توجيه الولايات المتاخمة للعاصمة الوطنية لمطالبة المسؤولين الحكوميين بالعمل من المنزل كطريقة لتقليل حركة مرور السيارات، كما تم تنفيذه بالفعل من قبل حكومة العاصمة في دلهي.