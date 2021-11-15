الشرطة البريطانية تكشف اسم المشتبه به في انفجار ليفربول

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تفاصيل عن الرجل الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة خارج مستشفى في ليفربول، الأحد.

وقالت الشرطة إنه يبلغ من العمر 32 عامًا، وأن اسمه عماد السوالمين.

وقال ضابط التحقيق الأول، أندرو ميكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب شمال غرب، في بيان: "تحقيقاتنا جارية ولكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى يبلغ من العمر 32 عامًا، عماد السوالمين".

وأضاف أن عمليات البحث جارية في منزل استأجره، حيث تواصل الشرطة "استعادة أشياء مهمة".

يعتقد أن السوالمين دخل سيارة أجرة بعبوة ناسفة انفجرت فجأة مما أدى إلى مقتله. وألقت الشرطة القبض على أربعة رجال في العشرينات من العمر.