(CNN)-- سيخضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتنظير القولون الروتيني، الجمعة، بينما يخضع لفحص جسدي في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وتعني العملية، التي تتطلب تخديرًا، أنه سينقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي ستصبح أول امرأة تتولى السلطة الرئاسية.

وصلت هاريس إلى البيت الأبيض في الساعة 7:52 صباحًا قبل مغادرة بايدن. ووصل بايدن إلى والتر ريد في الساعة 8:51 صباحًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان، إن نائب الرئيس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذا الوقت.

وأضافت: "هذا الصباح ، سيسافر الرئيس إلى مركز والتر ريد الطبي لإجراء فحوصات بدنية روتينية. أثناء وجوده هناك، سيخضع الرئيس لتنظير القولون الروتيني. كما كان الحال عندما قام الرئيس جورج دبليو بوش بنفس الإجراء في عامي 2002 و2007، وبعد العملية المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة وجيزة من الوقت عندما يكون تحت التخدير".

وأشارت المتحدثة إلى أنه في وقت لاحق من بعد ظهر الجمعة سيصدر البيت الأبيض بيانا مكتوبا بشأن الحالة الصحية لبايدن.