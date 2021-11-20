أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصل فريق من لاعبات كرة القدم الأفغانيات وعائلاتهن إلى المملكة المتحدة، بعد أن تم إنقاذهن من أفغانستان عبر باكستان بدعم من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست، ومالك نادي ليدز يونايتد لكرة القدم أندريا رادريزاني، وجمعية تسيدك - وهي مجموعة مساعدة يهودية.

وكتبت خالدة بوبال، المديرة السابقة لفريق كرة القدم النسائي الوطني الأفغاني ومنسقة جهود الإنقاذ، على تويتر الخميس: "أُنجزت المهمة العظيمة، وهبط الفريق بسلام في المملكة المتحدة".

حان الوقت الآن للحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم لمساعدتهم في عملية إعادة التوطين. 130 شخصًا فعلوها بأمان".

في تغريدة يوم الجمعة، قالت كيم كارداشيان ويست إنه "لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه المهمة المنقذة للحياة" لإنقاذ فريق كرة القدم النسائي.

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال: "لجميع الفتيات الحق في أن يصبحن كما يردن... إنهن شجعان ومن المأساوي أن يضطروا إلى الفرار من بلدهم لأنهم يرغبون في ممارسة رياضة يحبونها".

وقال أندريا رادريزاني، مالك نادي ليدز يونايتد لكرة القدم، إن فريقه "يشرف" أنه لعب دورًا في جهود الإنقاذ، وأعرب عن امتنانه لحكومة المملكة المتحدة لتسهيل إعادة توطين المواطنين الأفغان.

وقال رادريزاني: "هذا يوضح قوة كرة القدم، والرياضة بشكل عام، كقوة من أجل الخير، ويُظهر كيف أن مجتمع كرة القدم قادر على التعاون والتعبئة لإنقاذ الأرواح".

وتابع: "نحن على استعداد لدعم الفتيات وعائلاتهن في بناء مستقبل شامل ومزدهر. نحن متشوقون لرؤيتهم يلعبون كرة القدم مرة أخرى".

وفي حديثه لشبكة CNN الجمعة، قال بوبال إن الفتيات كن في وضع خطير وصعب في أفغانستان، موضحًا أنهن كن شخصيات عامة معروفة محليًا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر أنه "ليس فقط طالبان ولكن الرجال في منطقتهن يشكلون تهديدًا. كان الجيران يطرقون أبواب منازلهم، ويقدمون معلوماتهم إلى طالبان".

وفقًا لبوبال، كانت الفتيات في طريقهن إلى مطار كابول على متن حافلة على متن طائرة قطرية عندما ضرب المطار انفجارًا، مما دفعهن للسفر برًا إلى باكستان، حيث تم إصدار تأشيرات مؤقتة لهن.

من أجل إجلاء الفتيات وعائلاتهن إلى بر الأمان، قال بوبال إنه تواصل مع مجموعة المساعدة اليهودية تسيدك ومقرها نيويورك لطلب الدعم في استئجار رحلة إلى المملكة المتحدة، حيث تم عرض تأشيرات على الفتيات وعائلاتهن.

وقالت بوبال لشبكة CNN إن جمعية تسيدك أعادت مكالمتها في غضون ساعات، وأبلغتها أنه تم تأمين رحلة طيران مستأجرة، وكشفت أن كيم كارداشيان وست ستمول الرحلة.

عمل مؤسس المنظمة، الحاخام موشيه مارغريتن، سابقًا مع كارداشيان ويست على إصلاح العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.

وفقًا لبوبال، أصبحت الفتيات الآن "سعيدة، وتتطلع إلى مغادرة الحجر الصحي" في المملكة المتحدة.

وقال: "أشعر بالفخر والسعادة والارتياح لأن 130 شخصًا تمكنوا من الفرار ووجدوا الحرية. لقد تركوا مكاناً لا تستطيع فيه الفتاة أن تلعب كرة القدم أو أن تدرس أو تتمتع بحقوق الإنسان الأساسية".

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان يوم الجمعة، إن المواطنين الأفغان "سيحصلون على ترحيب حار ودعم وسكن".

وأضاف البيان أن "الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم من هم في وقاأمس الحاجة إليه، بما في ذلك النساء والفتيات المعرضات للخطر اللائي اضطررن إلى الفرار من أفغانستان".

على الرغم من نجاح جهود الإنقاذ، أشار بوبال إلى أن 37 لاعبة كرة قدم ما زلن معرضات للخطر في أفغانستان.

وأضاف: "ستسمع هؤلاء الفتيات الـ 37 بهذه الأخبار ويفكرن "ماذا عنا؟ "- أتلقى مكالمة منهن كل يوم. أخبرهم أن (الفتيات اللائي تم إنقاذهن) ينتمين إلى مجموعة مختلفة وأنني أحاول مساعدتهن أيضًا".