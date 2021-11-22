أمريكا.. قتلى بحادث دهس عقب اقتحام سيارة عرضا لعيد الميلاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قتل عدد من الأشخاص وأصيب 23 شخصا في حادث دهس بعدما اقتحمت سيارة دفع رباعي عرضا لعيد الميلاد في ويسكونسون، وفقا لما أعلنه رئيس الشرطة، دانيل تومسون.

وبين تومسون في مؤتمر صحفي أن 11 بالغا و12 طفلا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، لافتا إلى قيام أحد عناصر الشرطة المحلية بإطلاق النار على السيارة في محاولة لإيقافها.

ولفت تومسون إلى أن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة بالإضافة إلى شخص "مثير للاهتمام" على حد تعبيره يقبع في عهدة الشرطة.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية عن عدد القتلى لافتة إلى أنه يجري إبلاغ عائلات الضحايا.