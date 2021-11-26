باريس، فرنسا (CNN) – سحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، دعوة كان قد وجهها لوزيرة الداخلية في بريطانيا، بريتي باتل، لاجتماع يناقش قضية عبور القوارب الصغيرة، الجمعة، حسبما قالت الداخلية الفرنسية لـCNN.

وكانت قد دعت فرنسا لاجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي لمناقشة عبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية، بعد مقتل 27 مهاجرا الأربعاء.

ودعا رئيس الحكومة البريطاني، بوريس جونسون، فرنسا لعمل المزيد من أجل منع مغادرة المهاجرين من سواحلها.

وأضافت الداخلية الفرنسية قائلة إن الاجتماع سيُعفد في الوقت المحدد بين باريس وبروكسل وأمستردام وبرلين والمفوضية الأوروبية.

ولم يصدر تعليق عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة.

وكانت قد توترت العلاقات بين باريس ولندن مؤخرا على خلفية صفقة الغواصات الأسترالية.