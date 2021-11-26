دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على "إساءة عنصرية" مزعومة وجهتها لها زميلتها في الكونغرس عن الحزب الجمهوري وإحدى مناصرات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمر الإساءة للمسلمين بدون إدانة.

وأعادت عمر نشر خبر يقول إن عضو الكونغرس، لورين بويبرت قالت إنها كانت في المصعد مع إلهان عمر في مبنى الكابيتول (الكونغرس) وقد شرع أحد عناصر الشرطة في الكونغرس إلى الجري وأضافت: "حسنا هي لا تحمل حقيقبة... لذلك نحن بخير"، حسب قولها عن عمر.

وردت إلهان على هذا الخبر بالقول: "الحقيقة أن هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكابيتول، هذه القصة مختلقة بالكامل، من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ"، حسب قولها.

Fact, this buffoon looks down when she sees me at the Capitol, this whole story is made up. Sad she thinks bigotry gets her clout. Anti-Muslim bigotry isn’t funny & shouldn’t be normalized. Congress can’t be a place where hateful and dangerous Muslims tropes get no condemnation. https://t.co/S1APT7RbqW

وتابعت عضو الكونغرس قائلة: "التعصب ضد المسلمين لا يجب أن يكون مضحكا ولا يجب أن يكون طبيعيا، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا حيث عبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين لا تقابل بإدانة".