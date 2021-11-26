بسبب التعصب ضد الإسلام.. إلهان عمر ترد على "نكتة عنصرية" من عضو في الكونغرس

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بسبب التعصب ضد الإسلام.. إلهان عمر ترد على "نكتة عنصرية" من عضو في الكونغرس
Credit: JIM WATSON / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على "إساءة عنصرية" مزعومة وجهتها لها زميلتها في الكونغرس عن الحزب الجمهوري وإحدى مناصرات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمر الإساءة للمسلمين بدون إدانة.

وأعادت عمر نشر خبر يقول إن عضو الكونغرس، لورين بويبرت قالت إنها كانت في المصعد مع إلهان عمر في مبنى الكابيتول (الكونغرس) وقد شرع أحد عناصر الشرطة في الكونغرس إلى الجري وأضافت: "حسنا هي لا تحمل حقيقبة... لذلك نحن بخير"، حسب قولها عن عمر.

وردت إلهان على هذا الخبر بالقول: "الحقيقة أن هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكابيتول، هذه القصة مختلقة بالكامل، من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ"، حسب قولها.

وتابعت عضو الكونغرس قائلة: "التعصب ضد المسلمين لا يجب أن يكون مضحكا ولا يجب أن يكون طبيعيا، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا حيث عبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين لا تقابل بإدانة".

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