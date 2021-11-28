فاوتشي يحذر: متحوّر "أوميكرون" سينتشر في كل مكان

ما هو أهم شيء يجب أن نعرفه عن متغير “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا؟

باريس، فرنسا (CNN)-- قال رئيس ملاوي، لازاروس شاكويرا، إن حظر السفر المفروض على المسافرين من جنوب إفريقيا يستند إلى "الخوف من الأفارقة" وليس العلم.

في منشور على صفحته التي تم التحقق منها على فيسبوك، قال شاكويرا إن العالم يجب أن يكون ممتنًا لعلماء جنوب إفريقيا لتحديد متحور فيروس كورونا (أوميكرون) قبل أي شخص آخر.

وقال رئيس ملاوي، وهو أيضًا رئيس مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) المكونة من 16 عضوًا، إن الجميع قلقون بشأن المتغير الجديد لفيروس كورونا.

إلا أنه رأى أن "حظر السفر أحادي الجانب الذي تفرضه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ودول سادك الآن لا مبرر له. يجب أن تستند تدابير كوفيد إلى العلم وليس على رهاب الأفارقة".

وألقى بعض الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي باللوم في حظر السفر على العنصرية، مشيرين إلى أن الدول الغنية التي أبلغت أيضًا عن متغير أوميكرون لا تتلقى نفس المعاملة.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان يوم السبت، إن قيود السفر "تشبه معاقبة جنوب إفريقيا بسبب التسلسل الجيني المتقدم والقدرة على اكتشاف المتغيرات الجديدة بشكل أسرع".