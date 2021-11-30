دبي، الإمارات العربية المتحدة--(CNN) بينما تعتبر السلامة الشخصية من الأسباب الرئيسية التي تبرر لمالكي الأسلحة الأمريكيين امتلاك سلاح ناري، فإن 63 ٪ من الوفيات المرتبطة بالسلاح أمريكا هي من صنع الذات.

مات أكثر من 23000 أمريكي إثر إصابات أعيرة نارية أصابوا فيها أنفسهم في عام 2019، ويمثل هذا الرقم 44٪ من حالات الانتحار بالأسلحة النارية على مستوى العالم ويقزم إجمالي عدد حالات الانتحار في أي بلد آخر في العالم.

بمعدل 6 حالات انتحار باستخدام أسلحة نارية لكل 100 ألف شخص، فإن معدل الانتحار في أمريكا، في المتوسط، أعلى بسبع مرات مما هو عليه في الدول المتقدمة الأخرى.

وضمن الدول المصنفة بأعلى حالات الانتحار بالأسلحة النارية، تصدرت العراق عربيًا القائمة لتسجل 428 حالة خلال عام 2019، نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لحالات الانتحار المرتبطة بالأسلحة النارية خلال عام 2019.