اشتباك حدودي بين القوات الإيرانية وطالبان بسبب "سوء فهم"

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

بعدما هربوا من طالبان.. كيف يعيش هؤلاء اللاجئون الأفغان في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان في أفغانستان، بسبب تجاوز مزارعين إيرانيين "الجدران" التي بنتها إيران على الحدود، الأربعاء.

واندلعت اشتباكات بين الطرفين بسبب تجاوز عدد من المزارعين الإيرانيين جدرانا كانت قد بنتها الحكومة الإيرانية على الحدود لمواجهة المهربين و"العصابات الشريرة"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ولفتت الوكالة إلى أن عناصر طالبان ظنوا أن المزارعين تخطوا الحدود ودخلوا إلى أراضيهم بينما كانوا داخل الحدود الإيرانية.

ووقعت الاشتباكات بين الطرفين في منطقة "شغالك" القريبة من ولاية "نيمروز" بسبب "سوء فهم"، وفقا للوكالة الإيرانية.

يذكر أن العلاقات التاريخية بين طهران وطالبان لم تكن جيدة على مدار التاريخ.