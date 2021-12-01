قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مدرسة في أمريكا

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قتل 3 أشخاص وجرح 8 آخرون بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في منطقة أوكسفورد بولاية ميتشغان وفقا للسلطات التي أكدت إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاما.

وبين مايكل ماكابي، نائب مفوض الشرطة في منطقة أوكلاند خلال مؤتمر صحفي أن القتلى صبي يبلغ من العمر 16 عاما وصبي آخر يبلغ من العمر 17 عاما بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وأضاف مكابي أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا برصاص أحدهم يعتقد أنه مدرس. وأن من بين الجرحى الثمانية اثنان يخضعان حاليا لعملية جراحية والستة الآخرون في حالة مستقرة مع إصابات بأعيرة نارية مختلفة.

من جهتها عقبت الحاكمة غريتشن ويتمير على سقوط الضحايا في هذا الحادث واصفة ما وقع بالقول: "أعتقد أن هذا هو أسوأ كابوس بالنسبة لكل والد."