انفجار ميونخ.. السبب وعدد الإصابات والمعلومات الأولية

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انفجار ميونخ.. السبب وعدد الإصابات والمعلومات الأولية
Credit: NORBERT MILLAUER / Staff

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أسفر انفجار قنبلة لطائرة قديمة قرب محطة قطار مكتظة في مدينة ميونخ الألمانية عن وقوع 3 إصابات، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية الأربعاء.

وكشفت متحدثة باسم شرطة ميونيخ لـCNN أن سبب الانفجار قنبلة تعود لطائرة قديمة.

وقال متحدث إعلامي باسم الشرطة: "حسبما نعلم، وقع انفجار في خلال أعمال الإنشاءات، وحتى اللحظة لا يوجد دليل عن تصرف إجرامي"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث قائلا: "وحسب المعطيات الأولية، لدينا ثلاث إصابات لقد تم إغلاق المنطقة المتضررة وحركة القطارات متوقفة على السكة الرئيسية"، حسب تعبيره.

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