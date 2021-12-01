انفجار ميونخ.. السبب وعدد الإصابات والمعلومات الأولية

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أسفر انفجار قنبلة لطائرة قديمة قرب محطة قطار مكتظة في مدينة ميونخ الألمانية عن وقوع 3 إصابات، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية الأربعاء.

وكشفت متحدثة باسم شرطة ميونيخ لـCNN أن سبب الانفجار قنبلة تعود لطائرة قديمة.

وقال متحدث إعلامي باسم الشرطة: "حسبما نعلم، وقع انفجار في خلال أعمال الإنشاءات، وحتى اللحظة لا يوجد دليل عن تصرف إجرامي"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث قائلا: "وحسب المعطيات الأولية، لدينا ثلاث إصابات لقد تم إغلاق المنطقة المتضررة وحركة القطارات متوقفة على السكة الرئيسية"، حسب تعبيره.